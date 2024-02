Tucker Carlson | ' intervisterò Vladimir Putin'

(Di martedì 6 febbraio 2024), l'ex giornalista di Fox News che da alcuni giorni si trova a Mosca, ha annunciato questa sera che intervisterà il presidente russoha detto che l'intervista potrà essere vista per intero e gratuitamente sul suo sito,.com, mentre Elon Musk ha promesso che "non bloccherà l'intervista quando sarà postata su X, e per questo gli siamo grati".

Tucker Carlson è a Mosca per intervistare Vladimir Putin. L'ex anchor della Fox, dato tra i nomi in pole position come vice di Donald Trump in un nuovo ticket presidenziale, ha da poco aperto uno show ...Milano, 6 feb. (askanews) - "Uno dei leader dei repubblicani MAGA" è a Mosca annuncia la Cnn, ma il Cremlino per due giorni di fila non commenta le voci su una possibile intervista del presidente ...