Tu no di Irama | canzone Sanremo 2024 | il significato | ecco di cosa parla

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tu no è lacheporta al Festival di. In gara alla 74esima edizione della kermesse canora, per l’ex volto di Amici di Maria De Filippi si tratta della sua quarta partecipazione. Ma diil brano? Scopriamo il. Tu no diLa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.