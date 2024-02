Trump non ha l’immunità presidenziale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Donaldnon ha immunità e dovrà affrontare i processi. L'ex presidente americano sosteneva il contrario ma la corte d'appello del distretto di Columbia ha respinto la sua tesi e stabilito che dovrà andare a giudizio per difendersi dalle accuse di aver cospirato per sovvertire i risultati delle elezioni del 2020, vinte da Joe Biden, e di aver commesso una serie di illeciti con l’obiettivo di restare in carica. Donaldè anche sospettato di aver avuto ruolo nell’assalto dei suoi sostenitori al Congresso a Washington il 6 gennaio 2021. "Ai fini di questo procedimento penale, l'ex presidenteè diventato il cittadino, che ha diritto a tutte le difese di qualsiasi altro imputato", hanno scritto i giudici. “Ma qualsiasi immunità che avrebbe potuto proteggerlo mentre era presidente non lo protegge più”. ...

“la prima volta che mi sono candidata non ho vinto, ma non ho cercato di cambiare il risultato delle elezioni”, ha affermato Anderson, riferendosi ai comportamenti di cui è accusato Trump. “Io detto ...Per la Corte d'Appello non vi è alcun fondamento alle affermazioni di Trump, secondo cui gli ex presidenti godono dell'immunità totale.Donald Trump non ha l'immunità nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol: lo ha stabilito la corte d'appello di Washington.