Trevisani | «Inzaghi | grande evoluzione! Cambiato idea dopo un caso»

(Di martedì 6 febbraio 2024)sta cercando di vincere la Serie A da allenatore per la prima volta,averlo fatto da calciatore con la Lazio nel 2000.parla di questo in un suo intervento per Sport Mediaset. MOLTO MEGLIO – Riccardovede Simonediverso dal passato: «Ha avuto una crescita in questi anni esponenziale, nella gestione anche di alcuni cambi che inizialmente non gli venivano bene. E nella comunicazione. Oggi ha fatto un percorso che gli è riuscito molto bene. La differenza è che anche con Marcus Thuram, che prima lo toglieva al 55? perdendo col Sassuolo e pareggiando col Bologna. Ora non lo toglie più prima del 70?, perché c’è un abisso con il terzo e ancor di più con il quarto attaccante. C’è stata proprio un’evoluzione del suo percorso: una delle cose che mi ha fatto cambiare il ...