Trentino | Fugatti firma il decreto per abbattere l’orso M90 L’appello | “Non uccidetelo | meglio l’esilio”

abbattere otto orsi ogni anno per i prossimi tre anni. È il primo provvedimento presentato in giunta dal presidente della Provincia autonoma di ... (ilfattoquotidiano)

Via libera all'abbattimento dell'orso M90 in Trentino. Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha infatti firmato il decreto che autorizza l'operazione "previo riconoscimento". Non ci ...Trento – Esaurito il question time (in basso ndr), il Consiglio provinciale ha proseguito l’esame dell’ordine del giorno che prevede ora una serie di nomine e designazioni. Su proposta delle minoranze ...La manifestazione nazionale pro orso punta il dito contro la Provincia e il disegno di legge “ammazza-orsi”. Lunedì 4 marzo si terrà invece un presidio “rumoroso” davanti alla sede della Provincia ...