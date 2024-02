“Tre anni senza le cure di Iannace vuol dire morire” | avanti con le firme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPartita lunedì mattina del 6 febbraio, in poco più che 24 ore, nelle prime ore del pomeriggio di martedì 7 febbraio la raccoltaa sostegno del chirurgo oncologo Carloha già conquistato oltre 4000 adesioni. L’iniziativa è partita da Antonio Damiano, giovane originario di Pratola Serra e da sempre molto impegnato nel sociale e che, domenica sera, alla lettura della notizia della condanna definivita nei confronti del chirurgo suo malgrado coinvolto nel processo Welfare , ha immediatamente deciso di fare qualcosa affinchè, pur rispettando le decisioni della Magistratura, la questione potesse avere comunque un epilogo diverso. Secondo quella sentenza, il primario della Breast Unit di senologia dell’Ospedale ‘Moscati’ di Avellino non potrà esercitare la sua professione per tre, in luogo ...