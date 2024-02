Travolto quando è sceso Maxi-incidente sulla A12 | un morto e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)grave in autostrada. Poco dopo le 7,A12 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione Sestri Levante, a causa di un gravissimoavvenuto all'altezza del km 37 che ha visto coinvolte 4 auto e un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero, di cui alcuni gravissimi. I soccorsi riferiscono anche di una vittima. Intervenuto l'elisoccorso Grifo, vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e personale di autostrade. Le operazioni sono ancora in corso. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato. la A12 Genova-Sestri Levante, all'interno del tratto temporaneamente chiuso compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante, continua l'intervento da parte dei soccorsi sanitari e ...