Trattori | von der Leyen | “Ascoltiamo agricoltori | proporrò ritiro regolamento Sur su pesticidi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 6 febbraio 2024) L'annuncio della presidente della Commissione Ue che però ammonisce: "Producano in modo più sostenibile, realizziamo insieme obiettivi climatici e ambientali" La Commissione europea risponde alla protesta deiche sta coinvolgendo glidi tutta Europa in lotta contro gli aumenti di costi di produzione legati anche alle nuove imposizioni Ue per il Green Deal