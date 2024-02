Trattori | una protesta con tanti capi | movimento a caccia di un leader

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Tutti per uno, ma non uno per tutti. Dopo Germania e Francia, anche gli agricoltori italianino 'coralmente' per rivendicare i propri diritti criticando innanzitutto le politiche agricole europee e i salari bassi, ma la rivolta deiin Italia è acefala. Nessunufficiale li unisce, seppure gli obiettivi siano più o