Trattori | Ricchiuti Fdi | ' protesta è contro Ue | ' Governo affronta criticità agricoltura'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “I giornali di sinistra e i loro rappresentanti politici non riescono o non vogliono capire che ladegli agricoltori è rivolta alle politiche talebano-ambientaliste dell'Unione europea e non alitaliano. Del resto, laha un respiro europeo". Lo afferma il viceresponsabile nazionale del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia, Lino. "IlMeloni e il ministro Lollobrigida, sin dal loro insediamento, hannoto le tantedel settore, dallo stop all'invasione indiscriminata di farine di insetti e di cibi sintetici fino al dl siccità del 5 aprile scorso che istituisce una cabina di regia sulla crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio. La questione idrica -ricorda l'esponente di Fdi- è unanazionale, che ha messo in ginocchio il settore unitamente alle politiche europee e non è mai statata nell'ultimo decennio con la sinistra quasi sempre al". "Lo dimostrano i dati italiani, che indicano primati negativi nella dispersione di acqua, giunta al 40 per cento di media nazionale con punte anche del 50, senza dimenticare che il recupero di acque piovane non supera l'11% e che permane la problematica delle acque reflue”.