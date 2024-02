Trattori | Faraone | ‘approvare nostro emendamento per ripristinare esenzione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Quando Giorgia Meloni dice che rispetto ai problemi dell?agricoltura il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare. Non faccia più nulla, se quello che fa è aumentare le tasse agli agricoltori? Lo ha affermato a Sky Tg24 Davide, capogruppo di Italia viva. ?Reintrodurre l?Irpef agricola che il Governo Renzi aveva cancellato nel 2016 è una follia. Come folle è il criterio dell?estensione dei terreni, che non necessariamente è legato alla redditività. Perché caricare in un momento del genere 250 milioni di tasse sugli agricoltori? Italia viva ha presentato unperl?esenzione, ci auguriamo la maggioranza lo voti".