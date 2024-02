Trattori | che cos’è il regolamento Sur per ridurre l’uso di pesticidi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilprevedeva obiettivi vincolanti a livello dell’Ue per dimezzaredi diserbanti chimici entro il 2030 La proposta diSur (Sustanainable Use Regulation) che verrà ritirata dalla Commissione Europea, come annunciato stamani a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen, risale al giugno 2022 e mira ae il rischio dei