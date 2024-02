Trattori a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Hanno circondato, hanno fatto nascere 6/7 presidi intorno alla citta? tra cui Nomentana,Torrimpietra, Fianono, Capena e Cecchina. Territori dove verranno ammassati tutti i mezzi che arriveranno dall’8 in poi, si tratta di postazioni in periferia, che non intralceranno il traffico, assicura l’imprenditore agricolo Andrea Papa, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo. “L’idea e? di manifestare venerdi? acon un corteo che attraversera? la citta?”: queste le parole di Salvatore Fais del movimento Riscatto Agricolo Il cammino di questi mezzi pesanti attualmente stanno compromettendo la circolazione del traffico sul G.R.A e strade limitrofe, creando dei disagi che il personale di Anas sta monitorando e risolvendo. Riforme ambientali e aumento dei costi di produzione hanno portato gli imprenditori agricoli in piazza: ...