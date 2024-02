Trattori a Roma | l’urlo degli agricoltori | “Potremmo già chiudere Agire adesso”

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Colore e dolore. Risate e lacrime.e allevatori di mezza Italia accampati alle porte di, sopra una collinetta della Nomentana che si affaccia sul grande raccordo anulare, fanno pensare alle Legionine, che dopo la campagna militare si attestavano alle porte dell'Urbe pronte a marciare verso il Senato, di solito per celebrare i trionfi, ma non sempre. I VIDEO: L'allevatore della Valdicecina: "già da domani" "Produrre costa più di quanto incassiamo. Così l'agricoltura muore", "avanti fino all'obbiettivo" L'arrivo deisulla Nomentana (Video di "Riscatto agricolo") Protesta dei: "Abbiamo smosso mezza Italia" ...

“I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che ... (urbanpost)

Verso mezzogiorno, schierati sulla collina, i trattori sono diverse centinaia, trecento per i manifestanti. Si attendono altri mezzi pesanti, dall' Abruzzo e dalla Toscana. Oggi non ci si muove, ...L’agricoltura è in sofferenza. Costi di produzione in aumento, mancanza di cambio generazionale. Giovedì l’incontro con il governo, questa sera a Sanremo sul palco dell’Ariston ...Roma, 6 feb – Alla protesta dei trattori “da conduttore e direttore artistico ho detto sì. Se i ‘trattori’ avessero voglia di essere presenti a Sanremo ho detto di sì. Nessuno mi ha contattato ancora.