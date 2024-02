Trattativa Stato-Trattori Agricoltori arrabbiati con la Rai | A Sanremo solo se ci fate parlare

Il Napoli è in trattativa per l’acquisto di Traorè , trequartista del Bournemouth. Gianluca Di Marzio scrive su X: “Il @ssc Napoli spinge per Hamed ... (ilnapolista)

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rivelato che il club sta attualmente in trattative con Piotr Zielinski. Marotta ha confermato di aver informato il Napoli, attuale squadra di ...Adesso ci siamo, la trattativa tra Inter e Leicester per Stefano Sensi è in via di definizione. Una questione bloccata da giorni che adesso sembra poter andare.Inter, in chiusura la trattativa per Sensi con il Leicester L'Inter sta chiudendo in questi minuti con il Leicester l'operazione Sensi. Raggiunta l'intesa finale, il centrocampista italiano volerà ver ...