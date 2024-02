Trasporti | Gibelli Fnm | Campagna Vita in movimento iniziativa per nuova visione città e società

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - “Oggi è nata una collaborazione che parte da una rilettura dei nostri archivi e abbiamo visto questo grande artista che ha interpretato un'epoca del viaggio dove si combinava il tempo libero con il lavoro, l'ha rappresentato in maniera artistica e chiamando gli eredi Dradi abbiamo deciso di attualizzare questaper dare unadellae della storia di Fnm”. Così, Andrea, presidente di Fnm, in occasione della presentazione delladi FerrovieNord e Fnm “Laindal 1877”, svoltasi all'ADI Design Museum di Milano. L'vuole valorizzare il patrimonio storico e culturale di Ferrovie Nord Milano attraverso la riscoperta dei manifesti pubblicitari realizzati dal grafico Carlo Dradi tra gli anni ‘40 e ‘50. “L'identità di un'azienda e di un territorio emergono con la forma poetica che ancora oggi il tema della sostenibilità, che va per la maggiore, lo si vede nel tratto di Dradi quando inad usare i treni per fare le gite fuori porta verso il Lago Maggiore o il Lago di Como - spiega- E questo è un tema che si ripropone il fine settimana, ma è figlio di quegli anni dove lui disegnò quegli splendidi disegni”. La forza iconica degli storici manifesti di Carlo Dradi, presenti nell'archivio storico di Ferrovienord, raccontano bene la lunga evoluzione dell'azienda e l'impatto che ha avuto e continua ad avere sullo sviluppo del territorio Lombardo. Lasi aprirà con un manifesto che raccoglie un'anticipazione di alcune locandine a cui seguiranno 15 soggetti che saranno poi esposti singolarmente. Nel frattempo, “Il progetto sui quattro treni ecosostenibili a idrogeno sta andando avanti. Il nostro treno, prototipo presentato all'Expo ferroviario, sta completando il percorso di test e quando completerà queste prove tecniche con delle apparecchiature che ci sono solo in un impianto Alstom, in Germania, - sottolinea il presidente di Fnm - inizieranno le corse prova statiche, prima qui a Milano e poi direttamente in Valcamonica”. “La sfida della mobilità lombarda è quella di completare il rinnovo della flotta perché su 222 treni ne mancano ancora 80. Bisogna ricordare che per fare un treno ci vogliono 22 mesi, quindi ci sono dei cicli produttivi importanti. Poi, il disegno è quello di rendere il viaggio più compatibile con le esigenze che oggi emergono di conciliazione, lavoro e viaggio. Infatti, i revamping dei nuovi treni, quelli che abbiamo presentato la scorsa settimana, prevedono luci a led, prese Usb per consentire alle persone di poter essere funzionali anche nel tempo libero o al lavoro attraverso internet”, conclude.