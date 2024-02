Tragico incidente in autostrada | un morto e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Al momento è di une dieciil bilancio di un gravissimoavvenuto in Liguria sull’A12, tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Il sinistro si è verificato poco prima della 7 di martedì 6 febbraio. Sul posto si sono precipitate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il trattole interessato è stato chiuso al traffico per permettere all’elisoccorso di atterrare. Per quanto riguarda la dinamica dell’, secondo quanto si apprende, per ragioni ancora da accertare, un’automobile che viaggiava in direzione Genova avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo un terribile impatto, due persone sono state sbalzate fuori dall’abitacolo e sono finite in mezzo alla carreggiata dove sono state travolte dai veicoli in ...