(Di martedì 6 febbraio 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto sul raccordo rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana in internarallentato tra la 24 e la piazza in tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni si rallenta sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini a Tor Cervara direzione raccordo sulla Tiburtina code per incidente all’altezza di via castelmadama verso il centro altri incidenti con disagi alin via Gela nei pressi di via Appia è in via di Vigna Murata in prossimità di via Colle di Mezzo sulla Salaria code tra il raccordo è 7 anni in uscita dalla capitale per preso la Salaria per un restringimento di carreggiata all’altezza di via dei Prati Fiscali sono frequenti i disagi in direzione della tangenziale è ancora chiuso un tratto di Piazza Montegrappa 6 Lungotevere Oberdan ...