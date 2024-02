Traffico Roma del 06-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per incidente code sullaFiumicino all’altezza del grande raccordo anulare in direzione dell’EUR si rallenta per incidente anche in via del Foro Italico tra Olimpico e Tor di Quinto direzione San Giovanni sulla Salaria lavori con restringimento di carreggiata all’altezza di via Prati Fiscali frequenti le code verso la tangenziale sempre sulla Salaria proseguono gli interventi di scavo la strada è chiusa verso il centro tra via Panama e via Bruxelles e tra via Yser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti in tema trasporti iniziati ieri gli interventi di rinnovo all’infrastruttura della ferrovianord sulla tratta acqua Scusa Montebello i lavori si svolgeranno in orario notturno le ultime partenze sulla tratta urbana alle ore 22 ...