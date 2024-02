Traffico Roma del 06-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità 182 solo in direzione Quattro Venti e deviata ad Acilia fino alle 18 via Bruno molajoli è chiusa altra via di Macchia Saponara e via Angelo Canevari degli altra Linea 712 partiti i lavori per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria Acqua Acetosa Montebello della lineanord i cantieri fa sapere Cotral sono attivi dal lunedì al venerdì in orario serale è notturno gli ultimi treni a percorrere la tratta urbana sono alle 22 da Piazzale Flaminio e alle 22:10 a Montebello dalle 22 A fine servizio saranno attivi bus navetta confermate in corrispondenza delle stazioni ferroviarie In collaborazione con Luce Verde infomobilità