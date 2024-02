Traffico Roma del 06-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e chiusura temporanea via Luigi Zambarelli tra Circonvallazione Gianicolense via Ludovica Albertoni la riapertura prevista alle ore 17 proseguono gli interventi di scavo su via Salaria fino al 3 marzo chiusa verso il centro tra via Panama via Bruxelles 3 via Yser viale Liegi attenzione alla segnaletica sul posto previsti lavori notturni sulla complanare interna del raccordo anulare dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina a chi proviene dalla Casilina non potrai mettersi sulla diramazione diSud in direzione dellaNapoli trasporto ferroviario per interventi di rinnovo all’infrastruttura della ferrovianord sulla tratta Acqua Acetosa Montebello ultime partenze sulla tratta urbana alle ore 22 da Piazzale Flaminio e ...