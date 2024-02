Traffico Roma del 06-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto permane ancora ilsulla via Pontina da Castel di Decima verso Pomezia proseguo nei disagi per un incidente su via Cristoforo Colombo abbiamo ancora code tra Casal Palocco e Vitinia verso il centro la polizia locale Si segnala Inoltre incidente su Viale Ignazio Silone con rallentamenti a Piazza Guido Piovene altro incidente con code su via Enzo Ferrari in prossimità di via Prenestina a Monteverde cantieri chiusura temporanea di via Luigi Zambarelli tra Circonvallazione Gianicolense via Ludovica Albertoni la riapertura è prevista intorno alle ore 17 di oggi possibili disagi per gli interventi di manutenzione e Restauro di Ponte del Risorgimento chiuso in prossimità dello svincolo di raccordo verso Lungotevere Oberdan inoltre che da Lungotevere Oberdan diretto a Lungotevere delle Armi è deviato alla ...