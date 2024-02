Traffico Roma del 06-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Grazie Flaminia sull’Aurelia code sulla A24 da via Fiorentini alla tangenziale forti rallentamenti sulla tangenziale est di abilità congestionata sulla Nomentana in Entrate sulla rallentamenti sulla Colombo e sulla Pontina in entrata oggi Nessun blocco straordinario della circolazione nella fascia verde i valori delle polveri sottili relativi Ascolta domenica sono rientrati al di sotto della soglia di attenzione intanto a fine mese il 25 febbraio torna l’appuntamento con la domenica ecologica In collaborazione con Luce Verde infomobilità