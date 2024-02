Traffico Roma del 06-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a Monteverde oggi per lavori chiusura temporanea dalle ore 930 alle ore 17 di via Luigi Zambarelli tra Circonvallazione Gianicolense via Ludovica Albertoni proseguono gli interventi di scavo su via Salaria che resta chiusa verso centro tra via Panama e via Bruxelles 3 via Yser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti attenzione alla segnaletica sul posto lavori in corso sulla via Nomentana all’incrocio con via Arturo Graf restringimento di carreggiata al momento ripercussioni di code tra Largo Giampiero Arci e Viale Kant in tema trasporto iniziati ieri in interventi di rinnovo all’infrastruttura della ferrovianord sulla tratta Acqua Acetosa Montebello i lavori nei giorni feriali seguiranno l’orario serale notturno le ultime partenze quindi sulla ...