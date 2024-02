Traffico Roma del 06-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) LuceverdeMary trovati dalla redazione ancora intensa la circolazione sulle consolari verso il centro da segnalaresulla Cassia tra all’Olgiata e Tomba di Nerone Ci sono code lo stesso lungo la linea file del Labaro verso via dei Due Ponti e su via Pontina incolonnamenti da Spinaceto verso l’Eur trafficato dell’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est sulla tangenziale incolonnamenti dal video con l’ 24 fino Salaria verso lo stadio Olimpico anche per un incidente in direzione di San Giovanni invecee file tra il bivio con la 24 viale Castrense sul raccordo code interna tra Cassia bis e Salaria poi tranne Tiburtina code tra Casilina Appia sulla carreggiata esterna ain coda tratti tra cassie alla pisana è tra le uscite Casilina via della Bufalotta ...