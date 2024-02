Traffico Roma del 06-02-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Luceverdeventola dell’ascoltoe code in entrata asulle diramazione dinordSud file verso il gran entrambi i casi sulla Nord a partire da Settebagni sulla diramazioneSud a Torrenova stessa situazione sulle consolare in fila verso il centro maggiorsulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone auto in coda lo stesso lungo la Flaminia file dall’albero verso via dei Due Ponti su via Aurelia da Malagrotta al Grazie sulla via Pontina incolonnamenti a tratti da Pomezia a Castel di Decima è sempre verso l’Eur dal video con via Cristoforo Colombo trafficato un intero isolato Urbano dellaL’Aquila in coda da torcere sarà verso la tangenziale est sulla tangenziale incolonnamenti Tra Prenestina & viale ...