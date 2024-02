Traffico Roma del 06-02-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 6 febbraio 2024) Luceverdeventola dell’ascoltoe code in entrata asulle diramazione dinordSud file verso il gran entrambi i casi sulla Nord a partire da Settebagni sulla diramazionesud da Torrenova stessa situazione sulle consolare in fila verso il centro maggiorsulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone auto in coda lo stesso lungo la Flaminia file dall’albero verso via dei Due Ponti su via Aurelia da Malagrotta al Grazie sulla via Pontina incolonnamenti a tratti da Pomezia a Castel di Decima è sempre verso l’Eur dal video con via Cristoforo Colombo trafficato un intero tratto Urbano dellaL’Aquila in coda da Tor Cervara verso la tangenziale est sulla tangenziale incolonnamenti Tra Prenestina & viale Castrense ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità fino al 7 febbraio del manto stradale in via di San Tarcisio tra via Venosa ... (romadailynews)

Roma chiama, Castel San Pietro risponde ...che ha causato non pochi disagi agli automobilisti, visto che il traffico è andato in tilt sulla via Emilia, sulla San Carlo e sugli Stradelli Guelfi. La ...Analisi del voto in Francia attraverso i dati. E qualche conto in tasca ai proprietari di suv se dovessero pagare tre volte tanto per posteggiarsi nella capitale o nel capoluogo lombardo ...Si sposterà in via dei Colli per consentire la riqualificazione di via Roma. Ambulanti preoccupati per la distanza ...