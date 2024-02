Tortura | quattro vigili verso il processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il pubblico ministero Lucia De Santis ha ribadito davanti al giudice le accuse nei confronti diagenti della polizia locale di Sassuolo (per tutti il reato die per due di loro anche di falso ideologico per aver redatto una relazione di servizio falsa). Il fatto, che aveva destato molto scalpore, è avvenuto nell’ottobre del 2021 al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo ai danni di un uomo di nazionalità marocchina. Il pubblico ministero ha chiesto ilal termine della discussione in sede di udienza preliminare mentre gli avvocati difensori Tassi, Canuri, Tarquini, Manes e Guazzarini hanno chiesto per i loro assistiti sentenza di non luogo a procedere. Il giudice ha rinviato la decisione al 15 febbraio prossimo. Secondo l’accusa nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, lo straniero era stato trasportato ...