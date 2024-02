Torneremo in moto assieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Questa storia dobbiamo risolverla presto! Non vorrei essere troppo vecchio per andare ancora in". Con questa frase e questa immagine vestiti daciclisti, postata dal papà Roberto Salis e condivisa dal Gruppo Facebook “Liberiamo Ilaria Salis”, torna a ricordare i momenti sereni e l’amore per lo sport della donna detenuta in Ungheria. Oltre all’impegno sociale, Ilaria Salis h praticato diversi sport, fra cui atletica e ginnastica artistica alla Forti e Liberi di Monza, e l’arrampicata in montagna. E da ragazza condivideva col padre la passsione per le gite incicletta.