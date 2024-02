Toni Collette protagonista della commedia A French Pursuit di Catherine Hardwicke

Dal 15 novembre sarà disponibile su Sky la nuova commedia The Estate , con star Toni Collette e Anna Faris , ecco una clip in esclusiva . Da oggi, ... (movieplayer)

Toni Collette sarà la protagonista della commedia A French Pursuit, diretta dalla regista di Twilight Catherine Hardwicke e basata sul film del 2020 Io, lui, lei e l'asino.Terza collaborazione per l’attrice e la regista, che si ritrovano sul set per la nuova commedia ispirata al film francese del 2020 «Antoinette Dans Les Cévennes».Toni Collette ritroverà la regista Catherine Hardwicke sul set della nuova commedia «A French Pursuit».L’attrice torna dunque a lavorare per la terza volta con la regista di «Twilight», dopo «Miss You ...