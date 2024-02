TNA | Ecco quando debutterà Mustafa Ali

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono passati diversi mesi dal licenziamento diAli dalla WWE e, da allora, l’atleta ha intrapreso una World Tour Campaign che lo ha portato a lottare in diverse federazioni indipendenti. Fra le prossime fermate di Ali ci sarà anche la rediviva TNA, dove lotterà in un match titolato. Occasione ghiotta L’annuncio del debutto ufficiale, dopo alcuni teaser apparsi ad iMPACT!, arriva proprio dalle pagine social della federazione. Il 23 febbraio, a No Surrender,Ali affronterà Chris Sabin e in palio ci sarà l’X Division Championship. BREAKING: @SuperChrisSabin will defend the X Division Championship against @Ali X on February 23rd at #NoSurrender LIVE on TNA+ and YouTube for IMPACT Ultimate Insiders! Get TNA+: Be there LIVE: pic.twitter.com/G7mai6u4ct— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 5, 2024