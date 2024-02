Tiro a volo | Cdm trap | Jessica Rossi al comando dopo 75 piattelli a Rabat

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 feb. - (Adnkronos) - La gara diha ufficialmente aperto le competizioni della seconda prova di Coppa del Mondo dii primi 75la classifica provvisoria femminile è guidata dalla nostra. La poliziotta di Crevalcore (BO), Campionessa Olimpica a Londra 2012, si è resa protagonista di un avvio di gara grintoso. Chiuse le prime due serie con due quasi perfetti 24/25, nella terza si è fermata a 23/25. Con il totale di 71/75 è in testa in compagnia della francese Melanie Couzy (25-24-22). In ritardo le altre due azzurre in gara per le medaglie. Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) domani ripartirà dal punteggio di 65/75, mentre Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) da quello di 63/75. In evidenza le due azzurre in gara solo per i punti del Ranking: Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD) è andata a riposo con 70/75 ed Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI) con 67/75. Al maschile la classifica provvisoria vede in testa tre tiratori con 74/75, ovvero il francese Clement Bourgue, l'australiano James Willet ed il kuwaitiano Talal Alrashidi. Per l'Italia il migliore degli Azzurri è stato Mauro De Filippis. Il poliziotto tarantino è incollato al terzetto di testa grazie al parziale di 73/75 e due solisfuggiti al suo controllo. Con un solo piattello di ritardo lo tallona Giovanni Pellielo. Il vercellese, quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato olimpico, domani affronterà il prosieguo della gara con all'attivo 72 punti. Partenza non buonissima quella di Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), a riposo con 69/75. Tra i tiratori in gara solo per i punti ranking Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA) oggi ha collezionato 71 punti, mentre Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI) 70. Domani la competizione proseguirà con le ultime due serie di qualificazione (50, ndr) ed i migliori sei continueranno il confronto sportivo nelle finali, in programma a partire dalle 15.30.