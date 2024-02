TikTok creative center | nuovo fenomeno virale!

Il colosso spera di convincere le persone a passare ore e ore con un visore per la realtà mista in testa: non sarà un'impresa facile ...Si può ancora sognare una carriera nella moda Sì, lo dicono i numeri. Abbiamo chiesto alle migliori scuole di moda italiane che cosa sia meglio studiare per trovare lavoro nel settore. Ecco le rispos ...Vince questa edizione la campagna di MSC crociere, una comunicazione firmata da Dentsu Creative Italy dopo gara e on air in oltre 30 paesi, che invita a scoprire la bellezza della crociera in modo più ...