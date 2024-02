Tifosi a partita a porte chiuse | Presidente deferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’attività di vigilanza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposta dal Questore di Avellino con apposita ordinanza, lo scorso 3 febbraio personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi si portava presso il campo sportivo di Rocca San Felice (AV) ove, a partire dalle ore 15.00, era in corso l’incontro di calcio tra le compagini A.S.D. Guardiarocca – A.S.D. Polisportiva Terminio Accademy, quale gara valevole per il campionato di terza categoria. All’atto del controllo, finalizzato a verificare la regolarità dell’ordine pubblico, durante lo svolgimento dell’incontro di calcio, lo stesso personale appurava la presenza di circa un centinaio di persone sulle gradinate della struttura sportiva, in evidente violazione dell’ordinanza del sindaco di Rocca San Felice che, nell’autorizzare l’utilizzo ...