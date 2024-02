Ti sei mai chiesto quali tesori nasconde Roma? Dove sono e quanto costa visitarli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 febbraio 2024)nassegreta, alla scoperta di tutti quei luoghi della Città Eterna magari non da “copertina” ma chein grado ugualmente di regalare esperienze uniche. Continua il nostro viaggio alla scoperta della Capitale, anche in quelle parti più lontane dai riflettori. Colosseo – ilcorrieredellacitta.comLuoghi simbolo di: chi viene a visitare la Città Eterna, così come per tutte le grandi città d’arte o Capitali europee, non può prescindere dal visitare alcuni monumenti o piazze, altrimenti sarebbe – gioco forza – un viaggio “sprecato”. Anche perché tra i milioni di visitatori che giungono all’ombra del Colosseo non tutti, lancio della monetina di rito a parte (a Trevi ma non solo), avranno la possibilità di tornarci. Eppure, se si ha la possibilità, è bene andare alla ricerca, dopo le ...