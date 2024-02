Threads | il social anti-twitter che sfida il fediverso

(Di martedì 6 febbraio 2024), ilnetwork di Meta, è il rivale diretto (e dichiarato) di, e si è da subito distinto per la sua crescita rapida e il suo impegno nel penetrare il mondo del. Con 130 milioni di utenti attivi mensili e un'espansione internazionale in corso, l'app è l’ultima passione del Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, che ha recentemente sottolineato il suo impatto nel panorama deimedia. Una crescita veloce e significativa L'annuncio dei 130 milioni di utenti attivi mensili diè stato il fulcro della recente riunione trimestrale di Meta, evidenziando il suo progresso costante nel mercato. Lanciata nel luglio del 2023, l'app ha rapidamente conquistato il pubblico, espandendosi in Europa e in Italia entro pochi mesi. La sua crescita esplosiva è stata ...

È l’app del momento: Threads sicuramente sta facendo parlare di sé in questi giorni, non appena il nuovo social firmato Meta è arrivato anche in ... (rompipallone)

Le aziende possono utilizzare Threads in maniera molto profittevole, se sanno come fare. Per riuscirci sono necessarie molta pazienza, tenacia e fantasia, ma i risultati sono (quasi) garantiti.Il panorama tecnologico è sempre in evoluzione e come spesso accade, al centro delle ultime novità si trova Meta, la nota azienda di Mark Zuckerberg. In parti ...Threads: Innovazione e Crescita nel Panorama dei Social Media In un mondo digitale in costante evoluzione, Threads emerge come un protagonista di spicco, attestandosi quale pioniere dell'integrazione ...