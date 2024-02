Threads cresce e si prepara al fediverso

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 6 febbraio 2024)è un servizio di social media di Meta, lanciato a luglio 2023 e arrivato in Italia a metà dicembre, in cui gli utenti possono seguirsi a vicenda per ricevere aggiornamenti quando creano nuovi thread/post. Il social non è altro che l’evoluzione dei vecchi forum in cui si possono iniziare discussioni, ma con la semplicità di un social come X (ex Twitter). L’app sta riscuotendo un discreto successo e Mark Zuckerberg sia farla evolvere neldi Instagram: cos’è e come usare l’ultima app di Menlo Parkpronta ad evolversiè una piattaforma di microblogging che si propone come alternativa a Twitter, ma con alcune differenze sostanziali. Innanzitutto,offre una maggiore libertà di espressione, permettendo agli ...