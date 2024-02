Thor | il film di Matthew Vaughn mai realizzato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 febbraio 2024) Con l’uscita di Argylle, il regista delha parlato del suomaidi, che avrebbe dovuto uscire agli albori del Marvel Cinematic Universe Durante un’intervista per promuovere il nuovoaction comedy Argylle,ha parlato deldiper i Marvel Studios che non ha mai. Il nuovosul Dio del Tuono,5, di cui abbiamo già una possibile trama, anche se non è ancora reso ufficiale, è praticamente confermato. Anzi, il sequel dovrebbe già avere il regista, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere Garreth Edwards, regista deldi Godzilla del 2014 e ...