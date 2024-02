Thom Browne è stato il vincitore del green carpet di Sanremo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ieri sera il Festival diha ufficialmente aperto le porte della sua 74esima edizione con la tradizionale sfilata dei concorrenti in gara sulfuori dall’Ariston. Se bisognerà aspettare questa sera per sentire i brani, quella di ieri è stata un’ottima occasione per iniziare ad avere un assaggio dei look che indosseranno i cantanti sul palco fino alla finale di sabato. Diverse le piacevoli sorprese, come l’operazione archivio di Moschino messa in atto da Dargen D’Amico o il full look Maison Margiela di Mahmood, così come l’ascesa a Re del quiet luxury sanremese di Diodato in Zegna.2024 Ghali Daniele Venturelli/Getty ImagesProtagonista della serata non èperò uno dei trenta nomi scelti da Amadeus, ma un designer che pur proveniendo dall’altra parte dell’Oceano è riuscito ...