The Warrior - The Iron Claw racconta la verità sul mondo del wrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) In The- The, come in tutti i film del regista Sean Durkin, il tema sono le famiglie o le sette - o, in molti casi, entrambe le cose. Il suo primo film, La fuga di Martha, interpretato da Elizabeth Olsen al suo debutto, parlava di una donna sfuggita a una setta che cercava di riabituarsi alla vita con la sorella. A questo ha fatto seguire The Nest (Il nido), un dramma ambientato negli anni '80 chedi una famiglia che si trasferisce in Inghilterra, dove il marito insegue un ideale intoccabile di ricchezza tipico dell'alta società. Ora arriva The- The, la rappresentazione del clan di wrestler noto come Von Erichs, che ha subito una serie impressionante di tragedie, tra cui diverse morti per suicidio, mentre lottava per ...