The Kolors svelano cosa faranno sul palco | La nostra coreografia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Thetornano al Festival di Sanremo 2024 a sei anni dall'ultima partecipazione con “Frida (Mai mai mai)” con il brano “Un ragazzo una ragazza” che vi assicuriamo diventerà un vero e proprio tormentone. “L'intenzione è di far ballare, quindi fa piacere che venga notato – racconta Stash leader della band - E' vero che, rispetto a tante nostre cose più recenti, la canzone del Festival incontra il sound dei nostri primi dischi, a cominciare dalle chitarre, che per esempio non abbiamo utilizzato in 'Italo disco'. In questa canzone abbiamo rispolverato un synth che non usavamo da allora. Però siamo sempre noi, quindi certe melodie o progressioni armoniche sono le stesse” (Carmen Guadalaxara).