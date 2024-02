The Kolors a Sanremo 2024 | Stash | i figli e l' amore con Giulia Belmonte

Molto apprezzata anche l'esibizione di Alessandra Amoroso; ai giornalisti presenti a Sanremo è piaciuta pure la nuova veste pop de Il Volo ...Sanremo, bomb threat. Villa Nobel was hastily evacuated where a Radio Mediaset dinner was taking place with several artists involved in the festival. The causes of the evacuation can be traced ...Nella villa era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi artisti impegnati al Festival: tra loro, i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen… Leggi ...