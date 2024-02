Test IT-Alert in Lazio oggi 6 febbraio alle 12 per collasso grandi dighe | a chi arriva il messaggio

(Adnkronos) – IT- Alert , oggi nel Lazio un nuovo test con la Regione che ha scelto di simulare il collasso della diga di Collemezzo , in provincia di ... (periodicodaily)

Il testo dell'SMS sarà il seguente: TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in ...Martedì 6 febbraio è il giorno del test IT-Alert nel Lazio col messaggio sul collasso della diga di Collemezzo, in provincia di Frosinone ...IT-alert, oggi nel Lazio un nuovo test con la Regione che ha scelto di simulare il collasso della diga di Collemezzo, in provincia di Frosinone, a cavallo dei territori dei comuni di Ceprano e Arce.