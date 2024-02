Terremoto nel Mar Ionio di magnitudo 4 | 7 | avvertito in Sicilia e Puglia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Undi4.7 ha scosso il Marnelle prime ore di oggi, con effetti avvertiti anche sulle coste dellae della. Il sisma, registrato con coordinate geografiche 36.0460 latitudine e 20.4130 longitudine, si è verificato ad una profondità di 65 km sotto il livello del mare, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Nonostante la distanza dall’epicentro, diversi abitanti delle zone costierene e pugliesi hanno riferito di averdistintamente la scossa, che ha generato preoccupazione ma, per fortuna, non si segnalano danni a persone o strutture. Le autorità locali e i servizi di protezione civile hanno immediatamente attivato i protocolli di verifica e monitoraggio, per assicurarsi ...

Terremoto nel Mar Jonio, una scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche in Sicilia e Puglia. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.7 ore 14:41 IT del 06-02 ...Il rifugio e associazione per donne Kareemat è il partner locale dell'organizzazione ActionAid in Turchia e sostiene principalmente le donne siriane colpite dal terremoto, nell'ultimo anno ha offerto ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata oggi, 6 febbraio, alle ore 14,41 nel Mar Ionio meridionale.