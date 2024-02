Terremoto Amatrice | la Cassazione conferma le condanne per i crolli di due palazzine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non fu solo ila causare 19 vittime in seguito al crollo di due, ex Iacp (Ater), in piazza Augusto Sagnotti ad, il comune del Reatino raso al suolo dal sisma del 24 agosto 2016. A stabilirlo, con duedefinitive, è stata la Corte dial termine del processo nato dall’inchiesta della Procura di Rieti che aveva appurato pesanti responsabilità sul conto di chi aveva costruito i due immobili di edilizia popolare in spregio a ogni regola. Il pg dellaaveva chiesto dire lee così hanno deciso i giudici per le posizioni degli ultimi due imputati ancora in vita, sui cinque inizialmente finiti sotto processo. La Corte dihato le ...