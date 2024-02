Terra Amara Anticipazioni 7 febbraio 2024 | Puntata Pomeridiana e Serale | Betul stana Hakan!

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ledelle Puntate diin onda il pomeriggio e la sera del 7su Canale 5 rivelano cheentra in possesso della prova che inchioda Mehmet Kara: in realtà è Hakan Gumusoglu!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Terra amara: le trame Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5, il giorno successivo alla festa di fidanzamento… Leggi ...Un altro lutto scombussolerà Züleyha durante le ultime puntate di Terra Amara. Hakan morirà per mano di Betül e la ragazza resterà vedova: dopo Yilmaz e Demir dovrà nuovamente dire addio a un suo ...Mediaset ha scelto la contro-programmazione dei suoi palinsesti per dar fastidio alla Rai e al Festival di Sanremo 2024: cosa andrà in onda su Rete 4, Canale 5 e Italia 1 ...