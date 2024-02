Tentato omicidio alla Gomorra Accerchiato e accoltellato Il colpevole prova a patteggiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per la brutale aggressione di gruppo ai danni di un pakistano a Capodanno 2023 a Meda vuole5 anni l’unico maggiorenne del branco. Il 20enne di Cabiate, ancora in carcere, ha concordato con la Procura di Monza la pena, che però a maggio dovrà essere vagliata dgup del Tribunale di Monza Angela Colella. All’udienza si costituirà parte civile con l’avvocato Francesco Ferreri la vittima del, un 34enne pakistano residente a Meda. Con il 20enne erano stati arrestati dai carabinieri anche il fratello minorenne e altri due minorenni residenti a Seregno e Meda, che dopo l’interrogatorio di garanzia sono stati mandati in una comunità educativa. Per loro il procedimento giudiziario davantiProcura per i minori di Milano è ancora in corso. Secondo la ricostruzione del ...