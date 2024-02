Tentata estorsione a Pomigliano | doveva pagare per lavorare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024). Gli indagati avrebbero minacciato pesantemente il titolare di un esercizio commerciale. I militari della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica. A finire in carcere per effetto della misura cautelare due persone, ritenute “gravemente indiziate del reato diin concorso, aggravata dal metodo mafioso“. Gli ...