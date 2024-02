Tensioni tra Irama e Santi Francesi prima del festival di Sanremo 2024? Il retroscena sulla lite

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 6 febbraio 2024)e istanno per salire sul palco del Teatro Ariston a, ma nelle ultime ore è spuntato un dettaglio in merito ad unaavvenuta tra la band e il cantante durante la loro partecipazione ad Amici. Sono ancora in brutti rapporti? A rompere il silenzio sono stati proprio Alessandro Des e Mario Lorenzo Francese in un’intervista a Super Guida TV, nella quale hanno rivelato com’è andata a finire con il vincitore della 17esima edizione del talent show di Maria De Filippi. La confessione deie i, all’epoca conosciuti come The Jab, avevano condiviso l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, e inizialmente sembravano ...