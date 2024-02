Tennis | Wta Fine della collaborazione tra Pegula e coach Witt

(Di martedì 6 febbraio 2024) La statunitense è attualmente ferma per un infortunio al collo ROMA - Periodo complicato per Jessica. La 29enne di Buffalo ha deciso improvvisamente di interrompere lacon David, ilstatunitense che l'ha seguita negli ultimi cinque anni trasformandola in una giocatri

Nel periodo 5-11 febbraio 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA. In ... (sportintv.eu)

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Ben cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva nella ... (digital-news)

La statunitense è attualmente ferma per un infortunio al collo ROMA (ITALPRESS) - Periodo complicato per Jessica Pegula. La 29enne di Buffalo ...Le partite del torneo WTA 500 di Abu Dhabu vengono trasmesse in diretta da Sky Sport che ne ha acquisito i diritti in modo integrale. Sarà anche possibile vederle in streaming tramite SkyGo e Now TV.Si è aperto oggi il primo turno del Transylvania Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cluj-Napoca, in Romania: il tabellone principale di singolare femminile oggi non ha visto s ...